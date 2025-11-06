La retribuzione Ingegnere del Software in Krakow Metropolitan Area presso HERE Technologies ammonta a PLN 165K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in Krakow Metropolitan Area mediano year ammonta a PLN 201K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HERE Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
