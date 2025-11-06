Directory Aziendale
HERE Technologies Ingegnere del Software Stipendi a Greater Chicago Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Chicago Area presso HERE Technologies varia da $109K per year per L6 a $188K per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in Greater Chicago Area mediano year ammonta a $120K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HERE Technologies. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L5
Software Engineer I(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$110K
$110K
$0
$0
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Quali sono i livelli di carriera presso HERE Technologies?

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in HERE Technologies in Greater Chicago Area raggiunge una retribuzione totale annua di $187,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in HERE Technologies per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Chicago Area è $118,000.

Altre Risorse