La retribuzione Ingegnere del Software in India presso HERE Technologies varia da ₹3.69M per year per L5 a ₹5.61M per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.2M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HERE Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
