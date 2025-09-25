Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in India mediano presso HERE Technologies ammonta a ₹1.85M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HERE Technologies. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Pacchetto Mediano
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
Totale annuo
₹1.85M
Livello
L8
Base
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in HERE Technologies in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹6,273,720. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in HERE Technologies per il ruolo Manager di Prodotto in India è ₹1,847,218.

Altre Risorse