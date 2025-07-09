Herbalife Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Herbalife varia da $17,966 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $240,790 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Herbalife. Ultimo aggiornamento: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingegnere del Software
Median $140K

Ingegnere Software Full-Stack

Analista di Dati
$18K
Designer di Prodotto
$129K

Manager di Prodotto
$241K
Manager di Ingegneria del Software
$169K
Architetto di Soluzioni
$92.3K
Manager di Programma Tecnico
$168K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Herbalife è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $240,790. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Herbalife è $140,000.

