Helsing
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

Helsing Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Prodotto media in United Kingdom presso Helsing varia da £146K a £205K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Helsing. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Retribuzione Totale Media

£158K - £184K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£146K£158K£184K£205K
Range Comune
Range Possibile

£121K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Helsing, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Helsing in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £204,572. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Helsing per il ruolo Manager di Prodotto in United Kingdom è £146,123.

