Helsing Stipendi

Lo stipendio di Helsing varia da $166,892 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $254,285 per un Manager di Programma nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Helsing. Ultimo aggiornamento: 9/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $167K
Manager di Prodotto
$225K
Manager di Programma
$254K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Helsing, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Helsing è Manager di Programma at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $254,285. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Helsing è $225,362.

