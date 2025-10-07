Directory Aziendale
HDFC
HDFC Ingegnere di Dati Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere di Dati in India mediano presso HDFC ammonta a ₹1.61M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di HDFC. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Pacchetto Mediano
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Totale annuo
₹1.61M
Livello
E3
Base
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
0 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso HDFC?

₹13.98M

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere di Dati in HDFC in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,376,025. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in HDFC per il ruolo Ingegnere di Dati in India è ₹1,609,140.

