Hays Stipendi

Lo stipendio di Hays varia da $12,902 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter in Canada nella fascia bassa fino a $163,439 per un Manager di Ingegneria del Software in Italy nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Hays. Ultimo aggiornamento: 9/3/2025

$160K

Vendite
Median $118K
Assistente Amministrativo
$35.4K
Data Scientist
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Graphic Designer
$59.3K
Risorse Umane
$62.7K
Manager di Progetto
$56.2K
Recruiter
$12.9K
Ingegnere del Software
$42.6K
Manager di Ingegneria del Software
$163K
Architetto di Soluzioni
$95.9K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Hays è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $163,439. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Hays è $60,967.

