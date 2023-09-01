Directory Aziendale
Hashmap
Hashmap Stipendi

Lo stipendio di Hashmap varia da $145,725 in retribuzione totale all'anno per un Architetto delle Soluzioni nella fascia bassa fino a $235,740 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Hashmap. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
+$35K
Verily logo
+$22K
Manager di Prodotto
$236K
Architetto delle Soluzioni
$146K
Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Hashmap è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $235,740. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Hashmap è $190,732.

