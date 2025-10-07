Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere di Dati in India mediano presso Happiest Minds ammonta a ₹830K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Happiest Minds. Ultimo aggiornamento: 10/7/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
Totale annuo
₹830K
Livello
C2
Base
₹830K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Happiest Minds?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere di Dati in Happiest Minds in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,905,978. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Happiest Minds per il ruolo Ingegnere di Dati in India è ₹829,664.

