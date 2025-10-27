Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Gupshup ammonta a ₹2.36M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Gupshup. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.36M
Livello
SE2
Base
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bonus
₹281K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Gupshup?
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Gupshup in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,058,887. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gupshup per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹2,355,424.

Altre Risorse