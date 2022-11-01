GSoft Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di GSoft varia da $66,689 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $107,236 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di GSoft. Ultimo aggiornamento: 11/23/2025

Ingegnere Meccanico
$99.5K
Manager di Prodotto
$107K
Ingegnere del Software
Median $66.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in GSoft è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $107,236. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GSoft è $99,500.

Altre Risorse

