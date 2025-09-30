Directory Aziendale
Grid Dynamics
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Ukraine

Grid Dynamics Ingegnere del Software Stipendi a Ukraine

La retribuzione Ingegnere del Software in Ukraine presso Grid Dynamics varia da UAH 1.91M per year per T2 a UAH 3.07M per year per T4. Il pacchetto di retribuzione in Ukraine mediano year ammonta a UAH 2.56M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grid Dynamics. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Livello Base)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
UAH 6.58M

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Grid Dynamics, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere DevOps

FAQ

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ingegnere del Software u Grid Dynamics in Ukraine ima godišnju ukupnu naknadu od UAH 3,493,670. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grid Dynamics za ulogu Ingegnere del Software in Ukraine je UAH 2,564,765.

Altre Risorse