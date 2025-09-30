La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Grid Dynamics varia da ₹1.15M per year per T1 a ₹2.87M per year per T3. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹2.21M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grid Dynamics. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Grid Dynamics, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)
