Grid Dynamics Ingegnere del Software Stipendi a Bucharest Metropolitan Area

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grid Dynamics. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Abbiamo bisogno solo di 4 altri Ingegnere del Software inviis presso Grid Dynamics per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

RON 714K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Grid Dynamics, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere DevOps

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Grid Dynamics in Bucharest Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of RON 214,224. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Ingegnere del Software role in Bucharest Metropolitan Area is RON 90,196.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Grid Dynamics

