  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

  • San Francisco Bay Area

Grid Dynamics Data Scientist Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Data Scientist in San Francisco Bay Area presso Grid Dynamics ammonta a $130K per year per T2. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $130K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grid Dynamics. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Grid Dynamics, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Grid Dynamics in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $130,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Grid Dynamics per il ruolo Data Scientist in San Francisco Bay Area è $130,000.

