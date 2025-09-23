Directory Aziendale
La retribuzione totale Ingegnere del Software media in United States presso Greenshades Software varia da $63.8K a $87K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Greenshades Software. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

$68.3K - $82.5K
United States
Range Comune
Range Possibile
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Greenshades Software?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Greenshades Software in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $87,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Greenshades Software per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $63,750.

