Green Thumb Industries
Green Thumb Industries Analista Finanziario Stipendi

La retribuzione totale Analista Finanziario media in United States presso Green Thumb Industries varia da $101K a $140K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Green Thumb Industries. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025

Retribuzione Totale Media

$108K - $127K
United States
Range Comune
Range Possibile
$101K$108K$127K$140K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Green Thumb Industries?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in Green Thumb Industries in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $140,400. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Green Thumb Industries per il ruolo Analista Finanziario in United States è $100,800.

Altre Risorse

