Granicus Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru mediano presso Granicus ammonta a ₹1.82M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Granicus. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹1.82M
Livello
L3
Base
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Granicus?

₹13.95M

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Granicus in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,054,708. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Granicus for the Ingegnere del Software role in Greater Bengaluru is ₹2,196,025.

