Grainger Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Grainger varia da $107K per year per Software Engineer I a $195K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $139K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grainger. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
(Livello Base)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Grainger in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $195,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Grainger per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $134,690.

