La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Grainger varia da $107K per year per Software Engineer I a $195K per year per Lead Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $139K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grainger. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
