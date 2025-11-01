Directory Aziendale
Grafana Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Grafana varia da $151K per year per Software Engineer 2 a $187K per year per Senior Software Engineer 1. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $188K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grafana. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer 1
(Livello Base)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Grafana, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Grafana in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $232,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Grafana per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $195,706.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Grafana

