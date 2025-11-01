Directory Aziendale
Grafana
Grafana Designer di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Designer di Prodotto in Germany mediano presso Grafana ammonta a €94.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Grafana. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Totale annuo
€94.9K
Livello
L4
Base
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Grafana?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Grafana, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Posizioni Incluse

Designer UX

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Grafana in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €95,042. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Grafana per il ruolo Designer di Prodotto in Germany è €85,548.

Altre Risorse