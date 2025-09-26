Directory Aziendale
GovTech
GovTech Architetto di Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto di Soluzioni media in Singapore presso GovTech varia da SGD 112K a SGD 160K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di GovTech. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Retribuzione Totale Media

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Range Comune
Range Possibile

SGD 211K

Quali sono i livelli di carriera presso GovTech?

Posizioni Incluse

Data Architect

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in GovTech in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 159,685. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GovTech per il ruolo Architetto di Soluzioni in Singapore è SGD 112,320.

