Directory Aziendale
Government of Canada
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto di Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto di Soluzioni

Government of Canada Architetto di Soluzioni Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Architetto di Soluzioni in Canada mediano presso Government of Canada ammonta a CA$112K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Government of Canada. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
Totale annuo
CA$112K
Livello
Entry
Base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
7 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Government of Canada?

CA$226K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di CA$42.3K+ (a volte CA$423K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto di Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Data Architect

Cloud Security Architect

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Government of Canada in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$125,557. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Government of Canada per il ruolo Architetto di Soluzioni in Canada è CA$112,395.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Government of Canada

Aziende Correlate

  • Netflix
  • Roblox
  • Facebook
  • Airbnb
  • Snap
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse