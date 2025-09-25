Directory Aziendale
Government of Canada
Government of Canada Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Canada mediano presso Government of Canada ammonta a CA$122K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Government of Canada. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
Totale annuo
CA$122K
Livello
EC6
Base
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Government of Canada?

CA$226K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Government of Canada in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$126,900. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Government of Canada per il ruolo Data Scientist in Canada è CA$107,597.

Altre Risorse