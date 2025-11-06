Directory Aziendale
Goodnotes
Goodnotes Ingegnere del Software Stipendi a Greater London Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater London Area presso Goodnotes varia da £50.7K per year per L2 a £74.1K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in Greater London Area mediano year ammonta a £91K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Goodnotes. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Livello Base)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Goodnotes?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Goodnotes in Greater London Area raggiunge una retribuzione totale annua di £164,567. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Goodnotes per il ruolo Ingegnere del Software in Greater London Area è £89,611.

