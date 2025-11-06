La retribuzione Ingegnere del Software in Greater London Area presso Goodnotes varia da £50.7K per year per L2 a £74.1K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in Greater London Area mediano year ammonta a £91K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Goodnotes. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
