GLOBO Stipendi

Lo stipendio di GLOBO varia da $11,613 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $120,600 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di GLOBO. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $29.8K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
$99.5K
Designer di Prodotto
$11.6K

Manager di Prodotto
$60.1K
Manager di Ingegneria del Software
$106K
Manager di Programma Tecnico
$121K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in GLOBO è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $120,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GLOBO è $79,788.

