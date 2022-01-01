Directory Aziendale
GlobalLogic
GlobalLogic Stipendi

Lo stipendio di GlobalLogic varia da $1,516 in retribuzione totale all'anno per un Venture Capitalist in India nella fascia bassa fino a $240,000 per un Architetto di Soluzioni in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di GlobalLogic. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Architetto di Soluzioni
Median $240K

Data Architect

Manager di Prodotto
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager di Ingegneria del Software
Median $177K
Contabile
$166K
Analista di Business
$22.3K
Servizio Clienti
$36.7K
Operazioni Servizio Clienti
$74.5K
Analista di Dati
$22.5K
Data Scientist
$111K
Analista Finanziario
$167K
Ingegnere Hardware
$27.9K
Consulente di Management
$30K
Designer di Prodotto
$69.5K
Manager di Progetto
$194K
Recruiter
$98K
Vendite
$214K
Analista di Cybersecurity
$74.5K
Manager di Programma Tecnico
$124K
UX Researcher
$95.5K
Venture Capitalist
$1.5K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in GlobalLogic è Architetto di Soluzioni con una retribuzione totale annua di $240,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GlobalLogic è $74,511.

