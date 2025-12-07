Directory Aziendale
La retribuzione totale Ingegnere del Software media in United States presso GiftHealth varia da $160K a $222K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di GiftHealth. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$171K - $201K
United States
Range Comune
Range Possibile
$160K$171K$201K$222K
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in GiftHealth in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $222,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GiftHealth per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $159,600.

Altre Risorse

