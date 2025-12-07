Directory Aziendale
Gibson
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Project Manager

  • Tutti gli stipendi Project Manager

Gibson Project Manager Stipendi

La retribuzione totale Project Manager media in Kuwait presso Gibson varia da KWD 22.9K a KWD 32.5K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Gibson. Ultimo aggiornamento: 12/7/2025

Retribuzione Totale Media

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Range Comune
Range Possibile
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Project Manager inviis presso Gibson per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Gibson?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Project Manager stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Gibson in Kuwait raggiunge una retribuzione totale annua di KWD 32,497. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gibson per il ruolo Project Manager in Kuwait è KWD 22,858.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Gibson

Aziende Correlate

  • Snap
  • Google
  • Databricks
  • Netflix
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gibson/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.