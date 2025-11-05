Directory Aziendale
GFT Group Ingegnere del Software Stipendi a Madrid Metropolitan Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Madrid Metropolitan Area mediano presso GFT Group ammonta a €42.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di GFT Group. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totale annuo
€42.7K
Livello
L4
Base
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
15 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso GFT Group?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Sviluppatore Salesforce

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in GFT Group in Madrid Metropolitan Area raggiunge una retribuzione totale annua di €64,842. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GFT Group per il ruolo Ingegnere del Software in Madrid Metropolitan Area è €42,681.

