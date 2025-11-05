Directory Aziendale
GFT Group
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Ingegnere del Software Stipendi a Greater Sao Paulo

La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Sao Paulo presso GFT Group varia da R$103K per year per Software Engineer a R$170K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Sao Paulo mediano year ammonta a R$143K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di GFT Group. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
(Livello Base)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso GFT Group?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Sviluppatore Salesforce

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in GFT Group in Greater Sao Paulo raggiunge una retribuzione totale annua di R$192,934. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GFT Group per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Sao Paulo è R$139,918.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per GFT Group

Aziende Correlate

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse