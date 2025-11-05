La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Sao Paulo presso GFT Group varia da R$103K per year per Software Engineer a R$170K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Greater Sao Paulo mediano year ammonta a R$143K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di GFT Group. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
