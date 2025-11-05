Directory Aziendale
GEP Worldwide
GEP Worldwide Consulente di Management Stipendi a India

Il pacchetto di retribuzione Consulente di Management in India mediano presso GEP Worldwide ammonta a ₹1.34M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di GEP Worldwide. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Totale annuo
₹1.34M
Livello
L2
Base
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
2 Anni
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Consulente di Management in GEP Worldwide in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,540,295. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GEP Worldwide per il ruolo Consulente di Management in India è ₹1,321,292.

