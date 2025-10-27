Directory Aziendale
Genesys
Genesys Architetto di Soluzioni Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Architetto di Soluzioni in Canada mediano presso Genesys ammonta a CA$272K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Genesys. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Totale annuo
CA$272K
Livello
-
Base
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
18 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Genesys in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$204,196. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Genesys per il ruolo Architetto di Soluzioni in Canada è CA$204,196.

