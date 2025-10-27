Directory Aziendale
Genesys Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Genesys ammonta a $230K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $231K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Genesys. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Genesys?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Genesys in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $380,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Genesys per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $205,000.

