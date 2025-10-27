La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso Genesys varia da $163K per year per L2 a $292K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $205K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Genesys. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
