Genesys Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso Genesys varia da $163K per year per L2 a $292K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $205K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Genesys. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Genesys?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Genesys in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $291,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Genesys per il ruolo Manager di Prodotto in United States è $174,000.

