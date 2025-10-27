La retribuzione Designer di Prodotto in Ireland presso Genesys varia da €46.3K per year per L1 a €56.2K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in Ireland mediano year ammonta a €47.7K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Genesys. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione