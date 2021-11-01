Directory Aziendale
Gazprom
Gazprom Stipendi

Lo stipendio di Gazprom varia da $13,028 in retribuzione totale all'anno per un Customer Success nella fascia bassa fino a $86,918 per un Ingegnere di Controllo nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Gazprom. Ultimo aggiornamento: 10/21/2025

Ingegnere del Software
Median $30.4K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere DevOps

Data Scientist
Median $23.9K
Analista di Dati
Median $37.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer di Prodotto
Median $27.8K
Manager di Prodotto
Median $37K
Manager di Progetto
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analista di Business
$49.5K
Ingegnere di Controllo
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Customer Success
$13K
Analista Finanziario
Median $60K
Ingegnere Geologo
$37.1K
Graphic Designer
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Banchiere d'Investimento
$61.2K
Consulente di Management
$20.9K
Marketing
$50.5K
Manager di Ingegneria del Software
$60.4K
Architetto di Soluzioni
$63.1K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Gazprom è Ingegnere di Controllo at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $86,918. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gazprom è $37,254.

