Garmin
Garmin Risorse Umane Stipendi

La retribuzione totale Risorse Umane media in Pakistan presso Garmin varia da PKR 849K a PKR 1.16M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Garmin. Ultimo aggiornamento: 12/5/2025

Retribuzione Totale Media

$3.3K - $3.9K
Pakistan
Range Comune
Range Possibile
$3K$3.3K$3.9K$4.1K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Garmin?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Risorse Umane in Garmin in Pakistan raggiunge una retribuzione totale annua di PKR 1,162,020. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Garmin per il ruolo Risorse Umane in Pakistan è PKR 848,780.

