Gannett Stipendi

Lo stipendio di Gannett varia da $3,638 in retribuzione totale all'anno per un Marketing in India nella fascia bassa fino a $190,000 per un Manager di Ingegneria del Software in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Gannett. Ultimo aggiornamento: 8/27/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $151K
Manager di Ingegneria del Software
Median $190K
Analista di Business
$74.6K

Servizio Clienti
$55.3K
Data Scientist
$149K
Marketing
$3.6K
Manager di Prodotto
$132K
Vendite
$65.3K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Gannett è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $190,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gannett è $103,231.

