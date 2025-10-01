Directory Aziendale
Gaming Innovation Group
Gaming Innovation Group Ingegnere del Software Stipendi a Madrid Metropolitan Area

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Madrid Metropolitan Area presso Gaming Innovation Group varia da €52.4K a €74.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Gaming Innovation Group. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Retribuzione Totale Media

€59.6K - €70.6K
Spain
Range Comune
Range Possibile
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Gaming Innovation Group?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area raggiunge una retribuzione totale annua di €74,444. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gaming Innovation Group per il ruolo Ingegnere del Software in Madrid Metropolitan Area è €52,434.

