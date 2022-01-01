GameStop Stipendi

Lo stipendio di GameStop varia da $35,183 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $165,825 per un Analista di Dati nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di GameStop. Ultimo aggiornamento: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.
5%
ANNO 1
15%
ANNO 2
40%
ANNO 3
40%
ANNO 4
In GameStop, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
5% matura nel 1st-ANNO (5.00% annuale)
15% matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)
40% matura nel 3rd-ANNO (20.00% semestrale)
40% matura nel 4th-ANNO (20.00% semestrale)
Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.