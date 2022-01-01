GameStop Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di GameStop varia da $35,183 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $165,825 per un Analista di Dati nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di GameStop. Ultimo aggiornamento: 8/27/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $135K
Analista di Business
$149K
Analista di Dati
$166K

Data Scientist
$161K
Operazioni di Marketing
$48.5K
Ingegnere Meccanico
$119K
Manager di Prodotto
$133K
Manager di Programma
$154K
Vendite
$35.2K
Calendario di Maturazione

5%

ANNO 1

15%

ANNO 2

40%

ANNO 3

40%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In GameStop, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 5% matura nel 1st-ANNO (5.00% annuale)

  • 15% matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 40% matura nel 3rd-ANNO (20.00% semestrale)

  • 40% matura nel 4th-ANNO (20.00% semestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in GameStop è Analista di Dati at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $165,825. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GameStop è $135,000.

Altre Risorse