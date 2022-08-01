Gainwell Technologies Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Gainwell Technologies varia da $995 in retribuzione totale all'anno per un Graphic Designer in China nella fascia bassa fino a $274,400 per un Manager di Prodotto in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Gainwell Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/14/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $90K
Analista di Business
Median $101K
Data Scientist
Median $75K

Analista Finanziario
$39.8K
Graphic Designer
$995
Manager di Prodotto
$274K
Manager di Progetto
$84.6K
Vendite
$196K
Manager di Ingegneria del Software
$141K
Manager di Programma Tecnico
$83.4K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Gainwell Technologies è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $274,400. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gainwell Technologies è $87,288.

