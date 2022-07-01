Directory Aziendale
Gagen MacDonald
Gagen MacDonald Stipendi

Lo stipendio di Gagen MacDonald varia da $34,825 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto nella fascia bassa fino a $149,250 per un Consulente di Management nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Gagen MacDonald. Ultimo aggiornamento: 10/16/2025

Consulente di Management
$149K
Manager di Prodotto
$34.8K
Architetto di Soluzioni
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Gagen MacDonald è Consulente di Management at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $149,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gagen MacDonald è $59,700.

