G-Research Ingegnere del Software Stipendi a Greater Dallas Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Dallas Area mediano presso G-Research ammonta a $120K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di G-Research. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
Totale annuo
$120K
Livello
L1
Base
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso G-Research?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at G-Research in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at G-Research for the Ingegnere del Software role in Greater Dallas Area is $115,000.

