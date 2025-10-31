Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in India mediano presso Furlenco ammonta a ₹2.49M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Furlenco. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Furlenco
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.49M
Livello
L2
Base
₹2.39M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹104K
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Furlenco?
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Furlenco in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,821,167. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Furlenco per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹2,677,876.

Altre Risorse