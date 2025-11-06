Directory Aziendale
Fundrise
  • Northern Virginia Washington DC

Fundrise Ingegnere del Software Stipendi a Northern Virginia Washington DC

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Northern Virginia Washington DC mediano presso Fundrise ammonta a $197K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Fundrise. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Totale annuo
$197K
Livello
Senior
Base
$159K
Stock (/yr)
$27K
Bonus
$11K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Fundrise?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Stipendi di Stage

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Fundrise in Northern Virginia Washington DC raggiunge una retribuzione totale annua di $225,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fundrise per il ruolo Ingegnere del Software in Northern Virginia Washington DC è $177,500.

