Directory Aziendale
Fujitsu
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Fujitsu Stipendi

Lo stipendio di Fujitsu varia da $14,141 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $211,050 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Fujitsu. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Median $129K

Ingegnere di Rete

Manager di Prodotto
Median $175K
Manager delle Operazioni di Business
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Analista di Business
$20.6K
Sviluppo Business
$168K
Servizio Clienti
$15.6K
Analista di Dati
$74.2K
Manager di Data Science
$125K
Data Scientist
$58.8K
Manager delle Strutture
$40.6K
Analista Finanziario
$68.5K
Ingegnere Hardware
$145K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$62.4K
Consulente di Management
$55K
Marketing
$67.6K
Designer di Prodotto
$14.1K
Manager di Programma
$67.1K
Project Manager
$48.6K
Vendite
$211K
Abilitazione Vendite
$47.6K
Analista di Cybersecurity
$17.5K
Architetto delle Soluzioni
$26.4K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Fujitsu è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $211,050. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fujitsu è $60,617.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Fujitsu

Aziende Correlate

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.