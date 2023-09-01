Directory Aziendale
FPL Stipendi

Lo stipendio di FPL varia da $64,675 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $160,800 per un Manager di Progetto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di FPL. Ultimo aggiornamento: 9/4/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $67.6K

Ingegnere Software Full-Stack

Analista di Business
$111K
Ingegnere di Controllo
$70.4K

Data Scientist
$64.7K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$103K
Manager di Progetto
$161K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in FPL è Manager di Progetto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $160,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in FPL è $86,915.

